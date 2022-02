Bruxelles, 28 feb. (LaPresse) – “Ieri in Bielorussia c’è stato un referendum – chiamiamolo referendum, un falso referendum – per decidere di modificare la Costituzione e concedere alla Bielorussia lo status di Paese nucleare. Questo è molto pericoloso. Se iniziamo a cambiare lo stato dei paesi che diventano nucleari”. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio straordinario Ue Difesa a Bruxelles.

