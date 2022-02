Milano, 28 feb. (LaPresse) – “Ci troviamo di fronte a una maggiore volatilità finanziaria a breve termine. C’è il rischio di nuovi sconvolgimenti del mercato mentre gli investitori anticipano il potenziale impatto delle sanzioni e le possibili azioni di ritorsione. E queste turbolenze potrebbero essere avvertite in modo non uniforme, minacciando la trasmissione regolare della nostra politica monetaria in tutta l’area dell’euro”. A dirlo Fabio Panetta, membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea in un discorso durante il seminario ‘Monetary policy and the euro area economic outlook’.

