Roma, 27 feb. (LaPresse) – “La conversazione con Alexander Lukashenko è stata sostanziale. Non voglio che missili, aerei ed elicotteri volino dalla Bielorussia all’Ucraina. Non voglio che le truppe vadano in Ucraina dalla Bielorussia. E me lo ha assicurato”. Lo ha detto il presidente Ucraino Volodymyr Zelensky in un nuovo videomessaggio indirizzato alla nazione e pubblicato sul suo canale Telegram.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata