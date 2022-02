Milano, 27 feb. (LaPresse) – “Pronti per iniziare i negoziati a Gomel”, in Bielorussia. In una dichiarazione alla stampa, il portavoce della Federazione russa, Dmitry Peskov, citato da Ria Novosti, ha riferito che la delegazione di MOsca è arrivata in BIelorussia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata