Milano, 27 feb. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che “l’Ucraina non ha approfittato dell’opportunità per i negoziati, perdendo occasione”. Lo riferisce Ria Novosti, in merito alla telefonata tra Naftali Bennet, premier Israele, e Putin.

