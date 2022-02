Città del Vaticano, 27 feb. (LaPresse) – “Cari fratelli e sorelle, in questi giorni siamo stati sconvolti da qualcosa di tragico, la guerra. Più volte abbiamo pregato perché non venisse imboccata questa strada e non smettiamo di parlare, anzi, supplichiamo Dio più intensamente. Per questo rinnovo a tutti l’invito a fare il 2 marzo, Mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e digiuno per la pace in Ucraina”. Lo dice Papa Francesco nell’appello al termine dell’Angelus della domenica.

