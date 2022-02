Città del Vaticano, 27 feb. (LaPresse) – “In ogni conflitto la gente comune è la vera vittima, che paga sulla propria pelle le follie della guerra. Penso agli anziani, a quanti in queste ore cercano rifugio, alle mamme in fuga con i loro bambini: sono fratelli e sorelle per i quali è urgente aprire corridoi umanitari e che vanno accolti”. Lo dice Papa Francesco nell’appello al termine dell’Angelus della domenica.

