Bruxelles, 27 feb. (LaPresse) – Gomel come luogo dei negoziati è stato scelto dalla parte ucraina. Lo ha annunciato ai giornalisti l’addetto stampa del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov, secondo quanto riporta l’agenzia russa Itar Tass. “La città di Gomel è stata proposta dalla parte ucraina come luogo per i negoziati. Come abbiamo già detto, la delegazione russa è pronta per questi negoziati sul posto”, ha affermato il portavoce del Cremlino.

