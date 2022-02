Roma, 27 feb. (LaPresse) – I partner del G7 “sono pronti a fornire all’Ucraina mezzi più pratici per difenderci: armi difensive, equipaggiamento militare e sostegno finanziario. Abbiamo anche discusso di nuove dolorose sanzioni per fermare la guerra di Putin”. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba in un tweet al termine della ministeriale esteri del G7 a cui ha parteciapto anche il capo della diplomazia di Kiev.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata