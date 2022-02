Roma, 27 feb. (LaPresse) – “Lo scopo della Russia è quello di distruggere l’Ucraina” ma “noi non cadremo, non ci fermeremo”, “siamo determinati a sconfiggere Putin”. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba in conferenza stampa.

