Roma, 27 feb. (LaPresse) – “Abbiamo bisogno di misure immediate per isolare finanziariamente la Russia”, “alcune azioni sono state attuate ma non sono sufficienti, la pace ha bisogno di qualcosa in più” e chiediamo di “imporre anche l’embargo sul petrolio e sul gas”. Lo ha detto in conferenza stampa il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.

