Bruxelles, 27 feb. (LaPresse) – “L’Ucraina ha chiuso l’area marittima nella parte del Mar Nero per respingere l’aggressione armata della Russia, per proteggere le navi civili dalle minacce e per creare condizioni che consentano alle forze navali ucraine di rispondere alla presenza illegale di navi della Marina Militare russa”. Lo scrive il ministero degli Esteri ucraino su Twitter.

