Milano, 27 feb. (LaPresse) – Il Cagliari si impone per 2-1 in casa del Torino nell’anticipo di mezzogiorno valido per la 27/a giornata di Serie A. I gol di Bellanova al 21′, Belotti al 54′ e Deiola al 62′.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata