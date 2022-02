Roma, 26 feb. (LaPresse) – “Ringrazio il mio amico, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il popolo turco per il loro forte sostegno. Il divieto di passaggio delle navi da guerra russe nel Mar Nero e un significativo supporto militare e umanitario per l’Ucraina sono oggi estremamente importanti. Il popolo ucraino non lo dimenticherà mai!”. Lo ha scritto su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al termine de colloquio con l’omologo turco.

