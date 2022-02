Bruxelles, 26 feb. (LaPresse) – “Più di 150.000 rifugiati ucraini sono ora entrati nei paesi vicini, metà dei quali in Polonia e molti in Ungheria, Moldova, Romania e oltre. Cresce anche lo sfollamento in Ucraina, ma la situazione militare rende difficile stimare i numeri e fornire aiuti”. Lo scrive in un tweet l’Alto commissario dell’Unhcr (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), Filippo Grandi.

