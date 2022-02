Roma, 26 feb. (LaPresse) – “Mia moglie è nata in Ucraina, nelle vene di mio figlio scorre sangue ucraino, parte della nostra famiglia è ancora in Ucraina, molti dei miei lavoratori sono ucraini e sono tutte persone fantastiche. Vedere la sofferenza sui loro volti e la paura per il loro Paese mi fa capire che non posso stare fermo e fingere che non sia successo niente”. E’ quanto scrive il portere della Juventus e della nazionale polacca, Wojciech Szczesny, in un lungo post sul proprio accunt Instagram. “Nel momento in cui Putin ha deciso di invadere l’Ucraina ha dichiarato guerra non solo all’Ucraina ma anche a tutti i valori che l’Europa rappresenta. Libertà, indipendenza ma soprattutto pace. Il 26 marzo avremmo dovuto giocare contro la Russia in una partita di spareggio per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar. E anche se il mio cuore si spezza mentre scrivo, la mia coscienza non mi permette di giocare. Rappresentare il proprio paese è il più grande onore nella carriera di un calciatore, ma è pur sempre una scelta”, ha aggiunto dopo che la Federcalcio polacca ha annuncianto di non voler disputare il match di spareggio contro la Russia, il 25 marzo prossimo.

