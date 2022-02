Roma, 26 feb. (LaPresse) – Anche il portiere della Juventus e della nazionale polacca Wojciech Szczesny si allinea alla decisione della federcalcio polacca di non disputare il match di spareggio per le qualificazioni mondiali contro la Russia, in programma il 25 marzo a Mosca. “Mi rifiuto di giocare contro giocatori che scelgono di rappresentare i valori e i principi della Russia. Mi rifiuto di stare in campo, indossando i colori del mio paese e ascoltando l’inno nazionale della Russia. Mi rifiuto di prendere parte ad uno sport che legittima le azioni del governo russo. So che il mio impatto potrebbe essere solo simbolico, ma invito Fifa e Uefa ad agire e ritenere la federazione russa responsabile delle loro azioni”, scrive in un lungo post sul proprio account Instagram.

