Milano, 26 feb. (LaPresse) – “Non siamo in guerra con il popolo ucraino, stiamo conducendo un’operazione militare speciale contro i nazionalisti e per proteggere gli abitanti del Donbass, di denazificazione e smilitarizzazione. Questi compiti saranno completati abbastanza presto e il popolo ucraino potr√† nuovamente decidere il proprio destino in pace, cooperazione e buon vicinato con tutti”. Lo ha detto Vasily Nebenzya, rappresentante permanente della Federazione russa presso l’Onu durante il Consiglio di sicurezza dell’Onu, citato da Interfax.

