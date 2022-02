Milano, 26 feb. (LaPresse) – “Pensare al calcio in questi momenti è molto difficile, capisco la situazione di Szczesny e apprezzo la sua professionalità. Spero che anche la mia nazionale faccia lo stesso passo di Polonia e Svezia, che si sono espressi di non giocare in Russia. Non capisco cosa aspettano in Repubblica Ceca”. Così Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus e bandiera del calcio ceco, intervenuto a Dazn prima della partita contro l’Empoli, a proposito della situazione in Ucraina.

