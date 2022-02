Roma, 26 feb. (LaPresse) – “La parte russa non ha ricevuto alcuna notifica da Ankara sulla chiusura dello stretto del Bosforo per le sue navi da guerra”. Lo ha detto l’ambasciata russa in Turchia a Interfax. In precedenza il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scritto su Twitter che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva vietato il passaggio delle navi da guerra russe nel Mar Nero.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata