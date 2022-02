Roma, 26 feb. (LaPresse) – Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa Dmitry Medvedev non ha escluso la nazionalizzazione delle proprietà di persone registrate negli Stati Uniti e nell’Ue come ritorsione per le sanzioni adottate dall’Occidente contro Mosca. Lo riporta la Tass.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata