Roma, 26 feb. (LaPresse) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in una riunione del suo partito, l’Akp, ha detto di aver invitato il presidente russo Vladimir Putin in turchia per discutere della situazione in Ucraina. Lo riporta l’agenzia russa Ria Novosti.

