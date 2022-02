Bruxelles, 26 feb. (LaPresse) – “La dolorosa guerra in Ucraina potrebbe essere più lunga del previsto con conseguenze inimmaginabili anche su famiglie e imprese europee. Dobbiamo farci trovare preparati dunque e mettere a punto misure straordinarie per calmierare l’impennata dei prezzi dell’energia e contrastare il caro bollette che sta già mettendo in ginocchio famiglie, imprese e in particolare modo il settore dei trasporti, in stato di mobilitazione da giorni. Come ha ribadito oggi il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte serve un Recovery di guerra che acceleri l’indipendenza energetica della nostra Europa. Siamo un grande Continente, ci stiamo mettendo alle spalle la tragedia della pandemia e se reagiamo con la stessa forza e la stessa unità supereremo anche questo attacco senza precedenti alla nostra democrazia. Possiamo vivere senza il gas russo, non possiamo vivere senza libertà”. Così Mario Furore, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in una nota.

