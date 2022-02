Roma, 26 feb. (LaPresse) – In particolare – riferisce l’avviso pubblicato dalla Snam – c’è il fatto che gran parte delle forniture di gas naturale che arrivano in Italia passano nel territorio attualmente teatro della “guerra” tra Russia e Ucraina. E che “il livello di pericolosità della minaccia alle forniture è sensibilmente maggiore rispetto a quanto previsto nelle analisi di rischio svolte in passato, da cui derivano gli attuali piani di azione preventiva e di emergenza”.

