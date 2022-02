Roma, 26 feb. (LaPresse) – “La situazione in Ucraina è drammatica”, lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook, pubblicando un video che mostra immagini del Sun e di Rai News sulla situazione in Ucraina. “Guardate questo video diffuso in queste ore: stanno bombardando anche gli edifici residenziali. Tra le vittime di questi terribili bombardamenti, sempre di più negli ultimi giorni, ci sono centinaia di civili, e tra questi anche diversi bambini”, ha aggiunto Di Maio.

