Roma 26 feb. (LaPresse) – “Ci sono ottimi rapporti tra Italia e Ucraina, e c’è un contatto diretto e stretto tra i due presidenti”, Volodymyr Zelensky e Mario Draghi. Lo ha detto l’ambasciatore dell’Ucraina in Italia Yaroslav Melnyk in conferenza stampa parlando del malinteso tra i due leader. “Apprezziamo il sostegno dell’Italia, non vediamo nessun problema”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata