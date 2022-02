Roma, 26 feb. (LaPresse) – “Credo che nella prossima legislatura si parlerà seriamente di come cambiare definitivamente il nostro sistema. Ritengo che non sia più rinviabile l’elezione diretta del presidente della Repubblica. E penso non sia più rinviabile un passaggio a una sistema presidenziale all’americana. Il Quirinale deve diventare il vero luogo del potere”. Così Matteo Renzi all’assemblea nazionale di Iv.

