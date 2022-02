Roma, 26 feb. (LaPresse) – “Bisogna continuare a investire su misure di efficientamento energetico, come il Superbonus e le fonti rinnovabili, per assicurare in prospettiva l’indipendenza energetica. Se necessario, andiamo avanti con la semplificazione delle procedure per l’installazione degli impianti”. E’ quanto dichiara il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata