Roma, 26 feb. (LaPresse) – Sono stati spostati i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla data room per le gare indette da Alitalia per il ramo ‘handling’ e per il ramo ‘maintenance’. Questo quanto riportato dagli avvisi sul sito di Alitalia in amministrazione straordinaria, gestito dai commissari, dove sono riportate le comunicazioni di modifica dei termini.

