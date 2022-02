Roma, 25 feb. (LaPresse) – “Oggi alle 10:30 all’entrata di Chernihiv, Hostomel e Melitopol ci sono stati pesanti combattimenti. Le persone sono morte. La prossima volta cercherò di spostare l’agenda di guerra per parlare con Mario Draghi in un momento specifico. Nel frattempo, l’Ucraina continua a lottare per il suo popolo”. Lo ha scritto su Twitter il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky dopo che Draghi ha affermato di non aver potuto sentire telefonicamente questa mattina il capo di Stato.

