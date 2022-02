Milano, 25 feb. (LaPresse) – “Stanotte il nemico userà tutte le forze a sua disposizione per spezzare la nostra resistenza”, “stanotte lanceranno l’assalto. Dobbiamo tutti capire cosa ci aspetta”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un nuovo discorso alla nazione. “Dobbiamo resistere stasera. Il destino dell’Ucraina si sta decidendo in questo momento”, aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata