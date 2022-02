Roma, 25 feb. (LaPresse) – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha invitato i cittadini europei con esperienza di combattimento a recarsi in Ucraina per “difendere l’Europa”. “Se avete esperienza militare in Europa e non volete stare a guardare davanti all’indecisione dei politici, potete venire nel nostro Stato e difendere l’Europa con noi”, ha detto il presidente in un videomessaggio agli ucraini, pubblicato sul suo canale Telegram.

