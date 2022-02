Roma, 25 feb. (LaPresse) – La Cina “sostiene un accordo negoziato tra Russia e Ucraina”. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping nella conversazione telefonica avuta con l’omologo russo Vladimir Putin. “È necessario abbandonare la mentalità della Guerra Fredda, prendere in considerazione e rispettare le legittime preoccupazioni per la sicurezza dei Paesi e, attraverso i negoziati, formare un meccanismo equilibrato, efficace e sostenibile per garantire la sicurezza europea”, ha aggiunto Xi, secondo quanto riporta la China Central Television.

