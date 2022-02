Bruxelles, 25 feb. (LaPresse) – Il pacchetto di sanzioni accordato “include sanzioni finanziarie che riducono l’accesso della Russia ai più importanti mercati dei capitali. Ora ci rivolgiamo al 70% del mercato bancario russo, ma anche alle principali società statali, compreso il settore della difesa. Queste sanzioni aumenteranno gli oneri finanziari della Russia, aumenteranno l’inflazione ed eroderanno gradualmente la base industriale russa. Stiamo anche prendendo di mira l’élite russa limitando i loro depositi in modo che non possano più nascondere i loro soldi in rifugi sicuri in Europa”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa al termine del Consiglio europeo straordinario sulla crisi russo-ucraina.

