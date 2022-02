Firenze, 25 feb. (LaPresse) – “Come in ogni guerra anche in Ucraina non ci sarà nessun vincitore e i civili pagheranno un prezzo molto alto. Sicuramente riusciremo ad aiutare molte persone che fuggono dall’Ucraina, perché abbiamo sviluppato grandi capacità di resilienza come organizzazione. Attualmente abbiamo già ospitato 50mila persone. Il problema dei rifugiati, tuttavia, potrebbe presto superare le nostre stesse capacità di resilienza. Le sfide che ci attendono potrebbero, infatti, andare oltre il prevedibile. Nessuno deve pensare che noi potremo risolvere il problema di tutti i rifugiati”. Lo ha detto Filippo Grandi, Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), intervenendo in video collegamento al Forum dei sindaci del Mediterraneo in corso a Firenze.

