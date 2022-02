Bruxelles, 25 feb. (LaPresse) – “Sugli obiettivi della guerra bisogna chiedere a Putin. Nessuno sa quale sia il suo obiettivo perchè è così irrazionale. Non ha mai dichiarato il suo ultimo scopo. Dice sempre che vuole prevenire un genocidio, ma è totalmente senza senso perché è lui che lo sta facendo o lo sta per fare. Parla di voler denazificare l’Ucraina, ma lui si sta comportando come un nazista”. Lo ha detto il portavoce per gli affari esteri della Commissione europea, Peter Stano, nel briefing con la stampa.

