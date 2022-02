Milano, 25 feb. (LaPresse) – “Ogni guerra lascia il nostro mondo peggiore di come lo ha trovato. La guerra è un fallimento della politica e dell’umanità, una resa vergognosa, una sconfitta di fronte alle forze del male”. Così Papa Francesco, citando un passaggio dell’enciclica Fratelli tutti, in tweet sull’account Pontifex in russo e ucraino e gli hashtag #PreghiamoInsieme e #Ucraina.

