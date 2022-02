Milano, 25 feb. (LaPresse) – “Stiamo dispiegando elementi delle forze di risposta della Nato via terra, aerea e via mare, per rispondere rapidamente a qualunque contingenza”, “migliaia di truppe”, e “abbiamo oltre 100 jet in allerta in 20 posizioni e 20 navi dirette verso il Mediterraneo, comprese portaerei. Noi faremo quello che serve per proteggere e difendere gli alleati, ogni centimetro del territorio Nato”. Così il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in conferenza stampa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata