Firenze, 25 feb. (LaPresse) – “Grazie dei vostri messaggi. Voglio dirvi che siamo un popolo e uno stato pacifici, mai siamo stati aggressivi contro qualcuno, noi vogliamo la pace e quello che stiamo vivendo in queste ore è un incubo. Grazie per il vostro supporto. Speriamo che tutto si risolva presto”. Così il sindaco di Kiev, Vitalij Klitschko, in un messaggio audio inviato in queste ore al sindaco di Firenze, Dario Nardella, e fatto ascoltare alla platea del Forum dei sindaci del Mediterraneo in corso a Palazzo Vecchio. Il Comune di Firenze è gemellato con la Città di Kiev dal 1967.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata