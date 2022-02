Milano, 25 feb. (LaPresse) – La star di Hollywood Sean Penn ha avuto un’udienza con il leader ucraino Volodymyr Zelensky, mentre è rimasto sul posto per produrre un documentario sul conflitto. Lo riporta Sky News, specificando che secondo quanto riferito, Penn ha partecipato a briefing con i media a Kiev e ha incontrato altri funzionari del governo. “Sean Penn dimostra il coraggio che manca a molti altri, in particolare ai politici occidentali”, ha scritto l’ufficio del presidente su Facebook. “Il regista è venuto appositamente a Kiev per registrare tutti gli eventi che stanno accadendo attualmente in Ucraina e per dire al mondo la verità sull’invasione russa del nostro Paese”.

