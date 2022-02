Roma, 25 feb. (LaPresse) – “Questo è il momento dell’unità, della preghiera. Ogni parola che porti fuori dalla comunione di intenti è fuori luogo, sia in Italia che all’estero. Polemizzare su questioni interne, su questioni economiche o sanitarie quando ci sono bimbi in fuga dalla guerra è una cosa che nessuno merita, che il Paese non merita. Io conto che settimana prossima ci sia una risoluzione di tutto il Parlamento, perché difronte alle bombe non ci sono maggioranza e opposizione. Difronte alle bombe c’è il no alla guerra, di tutti, senza se e senza ma. Quindi mi rifiuto di pensare che ci siano documenti diversi”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo al Senato dopo l’informativa del premier, Mario Draghi, sulla crisi in Ucraina dopo l’attacco militare russo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata