Roma, 25 feb. (LaPresse) – “L’adesione della Finlandia e della Svezia alla Nato avrebbe gravi conseguenze politico-militari che richiederebbero passi reciproci della Russia”. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in un briefing con la stampa. “Consideriamo l’impegno del governo finlandese in una politica di non allineamento militare come un fattore importante per garantire sicurezza e stabilità nell’Europa settentrionale. L’adesione della Finlandia alla Nato avrebbe gravi ripercussioni militari e politiche”, ha detto la portavoce secondo quanto scrive il ministero degli Esteri russo in un tweet.

