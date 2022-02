Milano, 25 feb. (LaPresse) – Vladimir Putin non si aspetta di raggiungere accordi con “una banda di drogati e neonazisti che si è insediata a Kiev e che ha preso in ostaggio l’intero popolo ucraino”. A dirlo lo stesso presidente russo in un discorso tenuto alla tv citato dall’agenzia Tass.

