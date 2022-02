Milano, 25 feb. (LaPresse) – “Ero molto giovane quando ho capito il significato delle sirene. Ogni volta che le ascolto, penso a quello che hanno sofferto i miei amici. Nessun bambino dovrebbe essere costretto a convivere con questo incubo. #stopwar”. Così Miralem Pjanic, centrocampista bosniaco ex Roma e Juventus, commenta sui social gli orrori della guerra in Ucraina postando anche una foto di bambini in fuga.

