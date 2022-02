Città del Vaticano, 25 feb. (LaPresse) – La Sala stampa della Santa Sede conferma che il Papa si è recato all’ambasciata russa presso la Santa sede, in Via della Conciliazione, evidentemente per manifestare la sua preoccupazione per la guerra. Si è trattenuto poco più dì mezz’ora.

