Milano, 25 feb. (LaPresse) – Secondo il quotidiano, tra i funzionari cinesi ci furono il ministro degli Esteri e l’ambasciatore negli Usa: Pechino avrebbe respinto le richieste statunitensi spiegando che non ritenevano possibile un’invasione. Inoltre, a dicembre gli Usa avrebbero ottenuto informazioni sul fatto che Pechino aveva condiviso le informazioni con Mosca e che Washington stava cercando di “seminare discordia” ma che, in ogni caso, la Cina non avrebbe fermato i piani e le azioni russe.

