Roma, 25 feb. (LaPresse) – Kiev, capitale dell’Ucraina, è stata fatta oggetto nella notte di un attacco missilistico “con missili da crociera e balistici”, lo ha detto Anton Gerashchenko, consigliere del capo del ministero degli Affari interni dell’Ucraina. Un team della Cnn presente sul posto ha detto di aver sentito due grosse esplosioni nel centro della città e una in lontananza. Alcune immagini mostrano un edificio in fiamme anche se le cause non sono ancora chiare.

