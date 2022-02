Milano, 25 feb. (LaPresse) – “Abbiamo attivato i piani di difesa della Nato per prepararci a rispondere a una serie di contingenze e proteggere il territorio dell’Alleanza, anche attingendo alle nostre forze di risposta. Stiamo ora effettuando ulteriori importanti dispiegamenti difensivi di forze nella parte orientale dell’Alleanza. Faremo tutti i dispiegamenti necessari per garantire una deterrenza e una difesa forti e credibili in tutta l’Alleanza, ora e in futuro. Le nostre misure sono e restano preventive, proporzionate e non estensive”. Lo si legge nella nota finale del vertice straordinario Nato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata