Acapulco, 25 feb. (LaPresse/AP) – “Come tennisti noi promuoviamo la pace il tutto il mondo. Sono stato in tanti Paesi diversi fin da quando ero juniores e non è facile per me sentire tutte queste notizie”. Lo dice il tennista russo, Daniil Medvedev, nuovo numero uno del mondo parlando dal torneo di Acapulco in Messico. Medvedev ha fatto notare come nel torneo della scorsa settimana a Marsiglia la vittoria nel doppio sia andata a un tennista russo, Andrey Rublev, in coppia con uno ucraino, Denys Molchanov. “E’ stato fantastico – dice – perché le persone hanno bisogno di stare insieme”.

