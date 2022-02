Bruxelles (Belgio), 25 feb. (LaPresse/AP) – Le autorità russe hanno annunciato la “restrizione parziale” dell’accesso a Facebook dopo che la piattaforma social ha limitato gli account di diversi media sostenuti dal Cremlino per l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca. Il Servizio federale per la supervisione della connessione e comunicazione di massa Roskomnadzor ha detto di aver chiesto a Facebook di revocare le restrizioni imposte giovedì all’agenzia di stampa statale Ria Novosti, al canale televisivo di stato Zvezda e ai siti di notizie pro-Cremlino Lenta.Ru e Gazeta.Ru. L’agenzia ha affermato che Facebook non ha attuato le richieste. La “restrizione parziale” della piattaforma entrerà in vigore venerdì. La misura, ha spiegato Roskomnadzor mira a “proteggere i media russi”. Il ministero degli Esteri russo e l’ufficio del procuratore generale hanno ritenuto Facebook “complice nella violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché dei diritti e le libertà dei cittadini russi”.

